Una sola lista per la candidata sindaco Rosalba Punzo, già presidente del consiglio comunale che come capolista schiera un altro ex presidente dell’assise pubblica, il medico Carmine Esposito. Seconda donna a tentare a Sant’Anastasia la corsa al primo scranno di Palazzo Siano, la Punzo ha raccolto intorno a sé molti giovani ma anche il consolidato sostegno di alcuni esponenti del centrosinistra che non si riconoscono nelle scelte dei partiti.

RIPARTIAMO CON ROSALBA PUNZO SINDACO

Esposito Carmine (detto Krol)

Beneduce Stefano

Castaldo Antonio

D’Agostino Francesco

De Falco Filomena

Esposito Luigia

Geografo Ferdinando

Iodice Roberto Giuseppe

Multari Maria Teresa

Patellaro Maria

Pirozzi Anna

Porricelli Antonio

Prota Patrizia

Romano Maria Concetta

Scognamiglio Christian

Scognamiglio Ornella