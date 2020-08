Quattro le liste in sostegno del candidato sindaco (e già sindaco dal 1997 al 2007) Vincenzo Iervolino. Insieme al Pd, partito del candidato, c’è il Psi che stavolta, a differenza delle scorse amministrative, schiera il suo simbolo. Per il Pd, che vede in lista tra gli altri il segretario locale Antonio Pone, capolista è il consigliere uscente Peppe Maiello, mentre i socialisti schierano Marco Castaldo e l’assessore uscente Gelsomina Maiello. Nella civica Una Città in salute, il ruolo di capolista spetta allo scrittore Gianluca di Matola ma vi sono schierati anche i due rappresentanti della Sinistra per un’Altra Sant’Anastasia, Franco Bruno ed Elena Pallante e Benedetta Maiello (Verdi). L’altra civica, dove nel 2019 confluivano sia Verdi che Psi è Progetto per Sant’Anastasia.

PARTITO DEMOCRATICO

Maiello Giuseppe (detto Peppe)

Bongiovanni Andrea

Corcione Antonio

De Simone Rosaria

Di Marzo Francesco

Di Perna Luigi

Esposito Rosaria

Fornaro Francesca

Gifuni Ciro

Manfellotto Ciro

Marciano Melania

Milosa Pasqualina (detta Lilly)

Mollo Marina

Panico Maria Pia

Pone Antonio

Savarese Patrizia

UNA CITTA’ IN SALUTE –IERVOLINO SINDACO

Di Matola Gianluca

Abete Domenico

Balestra Immacolata ( detta Imma)

Bruno Francesco (detto Franco) (Sinistra per Un’Altra Sant’Anastasia)

Busiello Anna

Capasso Alessia

De Simone Rosy

Di Criscienzo Giosuè Francesco

Esposito Alessia

Iervolino Davide

Iossa Antonio

Liguoro Giuseppe (detto Peppe)

Maiello Benedetta

Pallante Elena (Sinistra per Un’Altra Sant’Anastasia)

Pignatiello Felice

Zollo Attilio

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Castaldo Marco

Maiello Gelsomina

Barone Antonio

Capatti Arturo

Capuano Salvatore

Cennamo Saverio

Ceriello Giuseppe

Di Biasi Daniela Pia

Di Marzo Felice

Masi Salvatore

Mele Enrico

Monaci Fiorentina

Piccolo Ornella

Pugliese Roberta

Riglia Ciro

Trotta Loredana

PROGETTO PER SANT’ANASTASIA

Monaci Domenico

Ambrosino Giovanna

Beneduce Gennaro

Cafora Ciro

Costagliuola Ida

De Falco Michele

Gammella Vincenzo

Maiello Giuseppe

Piccolo Ciro

Pone Giuseppe

Rea Mario

Sasso Assunta

Spina Carmela

Sposito Maria Giovanna

Teolis Giulia

Tuccillo Aniello