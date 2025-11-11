Sant’Anastasia, Showdown : la nuova iniziativa di Rete CIVES e ADS Real Vesuviana

Riceviamo e pubblichiamo:

La Rete CIVES e l’ ASD Real Vesuviana danno il via a una nuova attività sportiva e inclusiva dedicata allo Showdown, disciplina pensata per persone cieche e ipovedenti ma aperta a tutti, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di integrazione e socializzazione.

L’iniziativa si svolge ogni sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00 presso la Biblioteca Comunale di Madonna dell’Arco – Sant’Anastasia (NA), e rappresenta un’occasione di incontro e partecipazione per chi vuole conoscere e sperimentare questa disciplina.

L’attività rientra nella convenzione firmata tra la Real Vesuviana – parte integrante della rete CIVES – e l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, grazie alla quale vengono avviati percorsi formativi e pratici per studenti e stagisti.

Come primo step di questo percorso, la stagista Rossella Riccardi sarà la prima a condurre e coordinare l’attività, affiancata dallo staff della rete CIVES.

Il progetto è stato fortemente voluto dal presidente Giuseppe Fornaro, promotore di iniziative che uniscono sport, formazione e inclusione sociale nel territorio vesuviano.

Un nuovo passo per diffondere lo Showdown e creare spazi di partecipazione, crescita e inclusione nella provincia di Napoli.



Dove: Biblioteca Comunale di Madonna dell’Arco – Sant’Anastasia (NA)

Quando: Ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00

Contatti Rete CIVES: – Sant’Anastasia (NA)

Tel. 081 898 3113 – Cell. 351 090 3222

Email: segreteriacives@gmail.com