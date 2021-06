Alle 17, 30 di venerdì 2 luglio, al London Park di via Libero Grassi, la storia di Giacomo Matteotti in “Solo”, romanzo storico del senatore Riccardo Nencini.

Un romanzo quasi epico, scritto con precisione certosina: il senatore Riccardo Nencini, scrittore, politico, storico, ricostruisce in «Solo» la storia di Giacomo Matteotti, riportando i dialoghi del tempo, delineando in maniera puntigliosa fatti, circostanze, scenari del primo vero antagonista di Benito Mussolini. Presidente del consiglio nazionale del Psi, già segretario nazionale ed oggi senatore e presidente della commissione Cultura di Palazzo Madama, Nencini sarà a Sant’Anastasia venerdì 2 luglio. La presentazione di «Solo» è fissata per le 17, 30 al «London Park» di via Libero Grassi.

L’evento, che si svolgerà secondo le norme anti –contagio Covid-19, sarà moderato dalla giornalista Daniela Spadaro. Dopo i saluti del sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, interverranno Antonella Marciano (segreteria nazionale Psi), Giovanni Sgambati (segretario generale Uil Campania), il segretario nazionale Psi Enzo Maraio e l’autore, Riccardo Nencini. «Solo», edito da Mondadori, ultima opera del senatore socialista che all’attività politica ha affiancato da sempre la scrittura di saggi e romanzi storici, racconta Matteotti in tutte le sue sfaccettature: l’infanzia, gli amori, le amicizie, le prime esperienze politiche, la durissima opposizione al fascismo, il suo omicidio del quale Mussolini si assumerà poi, di fronte alla Camera dei deputati, la «responsabilità politica, morale e storica» del clima in cui fu perpetrato.