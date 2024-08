Sant’Anastasia, il vicesindaco Trimarco nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia

Sant’Anastasia, il vicesindaco Mario Trimarco nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia.

Trimarco, vice del sindaco Carmine Esposito fin dall’insediamento, era già stato candidato in Fdi.

“Considero un onore e un onere guidare a Sant’Anastasia quello che è il primo partito a livello nazionale – commenta Trimarco – Il mio impegno sarà quello di costruire una compagine ampia ed aperta a tutte le anime della Destra anastasiana senza alcuna preclusione.

Intendo dare priorità ai giovani, spiegando loro i valori della politica sana e vera.

Accoglierò chiunque voglia accompagnarci in questo nuovo percorso locale, dove la sfida sarà quella di costruire una nuova generazione di uomini e donne che si interessino del futuro del nostro paese.

Una nomina che non è casuale o “calata” dall’alto, ma frutto di un percorso ben preciso. Già nel 2019 a livello locale ero candidato nella lista di Fratelli d’Italia, una scelta non facile giacché molti preferivano non prendere una posizione e usavano le liste civiche. Allora il partito era al 3% e ora è al Governo. Occorre un gran lavoro sul nostro territorio ma questo non mi spaventa e non dovrà spaventare chi vorrà accompagnarmi in questa sfida”.