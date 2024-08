S’adda faticà

La stagione 2024/25 del Napoli inizia con il brivido: gli azzurri eliminano il Modena dalla Coppa Italia solo ai calci di rigore grazie ad un Meret determinante. La partita ha messo in luce i problemi e le necessità di questa squadra; si è sentita in maniera evidente la mancanza di una punta capace di dettare la profondità e di far sentire la propria presenza in area di rigore: in tal senso l’intreccio Osimhen-Lukaku deve essere risolto il prima possibile in un modo o nell’altro dal momento in cui Raspadori non ha le caratteristiche per interpretare al meglio il ruolo. Si avverte anche l’esigenza di immettere forze fresche a centrocampo per dare respiro ai due titolari e non si capisce il motivo dell’esclusione dal progetto di Folorunsho, calciatore rinnovato la scorsa settimana e con caratteristiche uniche nella rosa del Napoli. Le migliori cose si sono viste in fase difensiva, con la presenza di Buongiorno che subito ha fatto percepire la sua importanza dando sicurezza a tutto il reparto. Nel post-partita mister Conte ha giustamente fatto la voce grossa chiedendo urgentemente rinforzi dal mercato, essendo che da domenica prossima si farà ancora di più sul serio con l’esordio in campionato a Verona.