Sant’Anastasia, il sindaco Esposito: “Le fantasie del Pd”

Il sindaco Esposito replica al comunicato stampa del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo

Gentilissimo Direttore, in merito al comunicato stampa a firma del PD di’ Sant’Anastasia che ha trovato accoglienza sul Suo giornale corredato da un suggestivo titolo, ritengo indispensabile chiarire che:

– Nella seduta di venerdì 18 luglio, il Consiglio Comunale ha approvato importanti punti all’ordine del giorno, come il regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici; le opportune modifiche al regolamento del Consiglio Comunale.

– Dopo la votazione per l’individuazione degli organismi collegiali indispensabili per l’anno 2025 – che è poi stata rimandata alla prossima seduta – ho dovuto lasciare l’aula per motivi strettamente professionali e solo a quel punto la minoranza ha colto l’occasione di abbandonare l’aula;

– È importante precisare che all’ordine del giorno erano fissati poi unicamente 4 debiti fuori bilancio, assolutamente rinviabili alla prima seduta utile.

Non mi soffermo sulla fantasiosa ricostruzione, del Pd e di altre componenti che si sono espresse in merito, che ci taccia quali non in grado di garantire il normale svolgimento del Consiglio Comunale e sottolineo che mai, nella mia lunga esperienza politica – come del resto anche loro sanno benissimo al netto di comunicati suggestivi – sono “fuggito” dalle responsabilità.

Il sindaco di Sant’Anastasia

Dr. Carmine Esposito