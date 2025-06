Due grandi eventi a Somma Vesuviana tra cultura e archeologia

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Due grandi eventi a Somma Vesuviana – Sabato 28 Giugno –

DOMANI – SABATO 28 GIUGNO – Alle ore 9 apertura del sito archeologico della Villa Augustea, in località Starza della Regina.

DIMANI – SABATO 28 GIUGNO – alle ore 20 e 30, nel cuore della Terra Murata, del Borgo Antico, nella chiesa antica de La Collegiata avremo “Mamma D’ A Speranza”, un’anteprima del Palio di Somma Vesuviana.

“Una Somma Vesuviana che DOMANI, Sabato 28 Giugno avrà due grandi eventi. L’Amministrazione Comunale a guida Salvatore Di Sarno sta puntando molto sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale. Alle ore 9 aprirà la Villa Augustea, un sito archeologico di epoca romana dal grande valore culturale ma anche patrimonio di bellezza. Il sito archeologico è nei pressi della località Starza della Regina, a 300 metri dalla omonima fermata della linea ferroviaria Napoli – Ottaviano – Sarno della Circumvesuviana. Un sito molto importante con ben quattro eruzioni vulcaniche quali quelle del 79 d.C. del 472 d.C., del 512 d.C. e del 1631. Dunque un sito in grado di raccontarci il prima e il dopo il 79 d.C. e le scoperte sono sensazionali in quanto sono venute alla luce terme di epoca augustea che servivano ad alimentare un complesso termale privato, appartenuto ad un personaggio di grande rilievo, ma anche mosaici, affreschi, ambienti imponenti con ogni probabilità destinati ad essere luoghi di culto e al cui interno sono presenti molto gli elementi dionisiaci. Un sito da vedere Sabato 28 Giugno con apertura dei cancelli alle ore 9 e fino alle ore 12 e 30. Si può raggiungere il sito in treno anche da Napoli, ma anche in auto uscendo a Pomigliano D’Arco sulla Napoli – Bari o ancora seguendo la superstrada 268 con uscita a Somma Vesuviana – Pomigliano”. Lo ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E alle ore 20 e 30, meraviglioso evento a La Collegiata, la chiesa più antica, nel cuore del Borgo Antico del Casamale, tra vicoletti e Cinta Muraria di epoca Aragonese.

“Avremo – Mamma D’’A Speranza – opera in forma di Lauda con testi e musiche di Giovanni D’Angelo, la Direzione Artistica di Josi Auriemma con Laboratorio di voci e suoni della memoria. Più di 10 artisti, una ricca presenza di strumenti musicali dal violino alla chitarra dal tamburo a sistro alle castagnette. Sarà un’apoteosi poetica per l’anteprima della XXXIII esima edizione del Palio che si svolgerà a Somma Vesuviana dal 12 al 14 Settembre. Un grande evento organizzato dal Centro Vita – ha continuato la Perna – con l’impegno reale dei giovani, con i Giovani per un Mondo Unito di Chiara Lubich, Comune di Somma Vesuviana”.

“Il Palio di Somma Vesuviana presenta il primo evento culturale segnato dal brand “Cultura&Culturae”, legato alla XXXIII edizione anno 2025: MAMMA D’ ‘A SPERANZA, Opera in forma Lauda, testi e musiche di Giovanni D’Angelo, direzione artistica di Josi Auriemma.

DOMANI, Sabato 28 giugno 2025 alle ore 20.30 nella chiesa Collegiata al Borgo medioevale Casamale, in occasione della presentazione del nuovo Brand Culturale del Palio di Somma Vesuviana e degli eventi associati per la XXXIII Edizione (12-13-14 settembre p.v.) della manifestazione – ha affermato Giuseppe Auriemma, Responsabile Centro Vita e Giovani per Un Mondo Unito Di Chiara Lubich – sarà eseguita l’Opera scritta da Giovanni D’Angelo e Diretta da Josi Auriemma: MAMMA D’ ‘A SPERANZA.

Mamma d’ ‘a Speranza è un omaggio alle Patrie memorie. Condividendone storia e tradizioni, si pone in essere il desiderio di riannodare il cordone ombelicale con le proprie origini e di sentirsi parte della comunità.

Il percorso artistico-tecnico di Mamma d’ ‘Speranza è una commistione fra elementi tematici della Lauda antica, Religiosità Popolare, forme musicali, canti monodici e polifonici ispirati alla tradizione etnica dell’area vesuviana. Ci soffermeremo anche sul Giubileo ”.

Somma Vesuviana una realtà in movimento! Sabato 28 Giugno, dalle ore 9, a cura della ProLoco di Somma Vesuviana, apertura del sito archeologico della Villa Augustea, in località Starza della Regina.

“L’importanza del sito archeologico della Villa Augustea, di Somma Vesuviana, va oltre il mistero dell’Imperatore Augusto. Molto probabilmente, questa terra, ben 1600 anni fa, era la capitale del vino in Italia. E’ un risultato sorprendente. In questo sito c’è il sistema di canalizzazione del vino creato in epoca romana, sezioni di canali di trasporto, vasca di pigiatura, celle vinarie in parte venute alla luce. Crediamo che le comunità vesuviane settentrionali ancora non hanno colto appieno il valore delle scoperte archeologiche legate alla storia dell’enologia. Imperatore o non imperatore lo scavo di Starza della Regina ci consegna un imponente edificio interamente adattato alla produzione del vino. Esempio unico. E’ da manuale dell’enologia antica. Probabilmente nel IV secolo, milleseicento anni fa circa – ha dichiarato Francesco Mosca, Presidente della ProLoco di Somma Vesuviana, nel napoletano – questa terra era la capitale del vino in Italia. Non si conoscono ancora le capacità produttive dell’impianto perché la cella vinaria è scoperta solo in piccola parte. Da quello che si intravede, sezione dei canali di trasporto, area della vasca di pigiatura, si viaggia su cifre impressionanti (trecentomila, quattrocentomila litri?).

Significa per esempio migliaia e migliaia di addetti, decine e decine di carri di trasporto, vigna inimmaginabile per estensione. E dove viaggiava tutto il vino prodotto? Verso Roma? Verso il nord Europa? Verso le coste del Mediterraneo?

E’ un tema da approfondire insieme a tutti gli altri che lo scavo giorno dopo giorno pone. La recente adesione del Comune di Somma all’associazione internazionale “Città del Vino” è un buon segnale. Il passato antico sta indicando forse la strada del futuro. Il mito di Dioniso, le statue di Somma, la cella vinaria romana, insieme alle cantine angioine ed aragonesi, descrivono per questo territorio un curriculum letterario invidiabile, maestoso. Ma degnissimo di attività correlate da incentivare”.