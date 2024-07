Peppe Maiulli a Sant’Anastasia per la presentazione del suo libro “Non mi sento tanto bene (e forse neanche voi)”

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

“Non mi sento tanto bene (e forse neanche voi…)”, il libro di Peppe Maiulli & Ernesto A Foria si presenta alle 21 di giovedì 18 luglio in piazza Siano. Musicista, autore e attore di cabaret, ideatore dei Gipsy Fint, Brut Brothers e di altre “follie” di successo,

nonché del suo alter ego Ernesto A Foria, sarà a Sant’Anastasia giovedì 18 luglio per la presentazione del suo libro “Non mi sento tanto bene (e forse neanche voi)”. L’appuntamento è per le 20:00 nel “salotto letterario” all’aperto di piazza Siano. Protagonista di trasmissioni di successo come “Telegaribaldi” e autore di canzoni come “E’ ffravole”, che qualche anno fa fu riarrangiata da noti cantanti napoletani sotto il nome di United Neapolitan Artists, Maiulli ha preparato per gli anastasiani una presentazione- spettacolo con Gipsy Fint e l’amico Roberto Sdino, francescano ma anche speaker di talento. Il libro è una raccolta di aneddoti e pensieri, versi in italiano e napoletano, satira ed ironia, nonché una dedica di Dante Alighieri, apparso in sogno all’alter ego Ernesto a Foria, in cui il sommo poeta concede tanto di

liberatoria. “Peppe Maiulli è un personaggio strepitoso che usa la satira per disegnare la società moderna fatta di like e follower – dice l’assessore alla Cultura, Veria Giordano – ma è anche un vero poeta che, con la sua ironia

che a tratti diviene malinconia, regala momenti di riflessione e puro spettacolo, l’appuntamento anastasiano di giovedì 18 luglio, con la partecipazione di Roberto Sdino, è davvero imperdibile”. “Il libro di Maiulli è una “altalena” di sentimenti, che fa sorridere ma anche pensare – dice il sindaco Carmine Esposito – siamo felici di ospitarlo nel nostro programma estivo di eventi e spettacoli che quest’anno prevede eventi di qualità, bella musica e puro divertimento che terminerà a settembre con

un concerto dell’artista Enzo Avitabile”.