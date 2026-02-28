Sanremo: ascolti in calo e vincitore ancora imprevedibile

Tony Pitony e Ditonellapiaga con il loro duetto in “The Lady is a Trump” hanno conquistato il primo posto in classifica, vincendo la serata delle cover con un’esibizione coinvolgente.

Sul podio, al secondo posto, Sayf con “Hit The Road Jack”, accompagnato da Alex Britti e Mario Biondi, medaglia di bronzo per Arisa che, insieme al Coro del Teatro Regio di Parma, ha emozionato il pubblico con “Quello che le donne non dicono”.

La classifica di ieri non influirà in alcun modo su quella finale di stasera, ma è evidente che le carte in tavola stiano cambiando. Tra i favoriti si aggiunge anche Sayf che, forte dell’ottimo risultato ottenuto, potrebbe puntare ai primissimi posti.

Un dato, però, è certo: gli ascolti rispetto allo scorso anno sono in calo. I siti di streaming musicale hanno pubblicato i numeri e il confronto è immediato. La canzone più ascoltata di quest’anno, per ora, è “Male necessario” di Fedez e Masini con un totale di 992.730 clic; lo scorso anno, invece, “Balorda Nostalgia” di Olly nel primo giorno di pubblicazione aveva già raggiunto 2.069.611 ascolti.

Stasera arriverà il verdetto che tutti attendono: vincerà il calore dei napoletani? Trionferà una canzone capace di toccare le corde più profonde? Oppure nascerà la prossima hit? Ancora poche ore e lo scopriremo