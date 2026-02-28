sabato, Febbraio 28, 2026
Cronaca
Figlio violento assale padre per avere soldi, preso in comunità

Nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio 2026, a Valle di Maddaloni, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 30enne originario del Napoletano, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena emesso il 25 febbraio 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

 

L’uomo è stato raggiunto dai militari presso una comunità terapeutica di Valle di Maddaloni, dove già si trovava in regime restrittivo in forza di altro provvedimento.

 

Il 30enne deve espiare la pena di un anno, tre mesi e diciassette giorni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti del padre 62enne, commessi a San Giuseppe Vesuviano negli anni 2023 e 2024.

 

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai militari dell’Arma, l’arrestato è rimasto ristretto presso la medesima struttura, dove continuerà a scontare la pena secondo le determinazioni dell’autorità competente.

