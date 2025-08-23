San Gennaro Vesuviano, stretta contro l’inciviltà ambientale: tolleranza zero e multe salate

SAN GENNARO VESUVIANO – Giro di vite in paese contro chi sporca e danneggia l’ambiente. L’amministrazione comunale ha lanciato un piano d’azione che unisce controlli serrati, nuove regole e sanzioni pesanti per scoraggiare comportamenti incivili come l’abbandono dei rifiuti, il degrado urbano e tutte quelle condotte che minacciano salute, sicurezza e decoro.

DAL SIMBOLO ALL’AZIONE CONCRETA

Nei giorni scorsi ha fatto discutere un post del vicepresidente del Consiglio comunale, Raffaele Bosone, che ha condiviso un’immagine dal forte impatto: un San Gennaro severo, a rappresentare la linea dura contro chi deturpa il territorio. «È il segnale di una scelta chiara – ha spiegato Bosone – applicare con decisione le norme nazionali anche a livello locale, per tutelare il nostro paese».

Il sistema di videosorveglianza comunale, potenziato e pienamente operativo, ha già permesso di individuare un automobilista che lasciava rifiuti nei pressi del campo sportivo. Per lui scatteranno multe e provvedimenti pesanti: da 1.500 a 8.000 euro di sanzione, sospensione della patente fino a sei mesi nei casi più gravi e, per reati ambientali rilevanti, persino la reclusione.

PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Il Comune prevede l’installazione di nuove fototrappole nei punti sensibili e un rafforzamento delle attività di pattugliamento, in collaborazione con Polizia municipale e forze dell’ordine. Parallelamente partirà una campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto alle scuole, per educare i più giovani al rispetto dell’ambiente.

ATTENZIONE ALLA MONTAGNA

Particolare riguardo sarà riservato all’area montana di San Gennaro, recentemente devastata da incendi, spesso di origine dolosa. Sono in arrivo misure straordinarie di sorveglianza e prevenzione per preservare questo patrimonio naturale di pregio. «Non possiamo più chiudere gli occhi davanti a comportamenti che mettono a rischio la bellezza e la vivibilità del nostro territorio – ha sottolineato Bosone – È il momento di agire con responsabilità».

IL SOSTEGNO DEI CITTADINI

L’iniziativa ha già raccolto ampio consenso tra la popolazione, soprattutto sui social, dove molti residenti hanno espresso apprezzamento per una linea chiara e determinata nella difesa dell’ambiente.

Con questa stretta, San Gennaro Vesuviano punta a diventare un esempio di gestione responsabile del territorio, dove rispetto delle regole e tutela del bene comune camminano insieme.