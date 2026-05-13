Forza Italia Campania, il nodo dei congressi accende il dibattito interno

Resta acceso il dibattito interno a Forza Italia in Campania. La missiva inviata al partito dai parlamentari Franco Silvestro, Raffaele De Rosa, Pino Bicchielli e Annarita Patriarca, con la quale è stata chiesta una riflessione sull’opportunità di procedere con i congressi cittadini e territoriali in una fase delicata per gli equilibri interni del movimento, non è passata inosservata e ha aperto una fase di confronto critico sul rinnovamento del partito.

A quella presa di posizione è seguita, sulla stessa linea, una seconda lettera firmata dai consiglieri regionali Annarita Assunta, Salvatore Panico, Livio Petitto e Angela Parente, che hanno posto l’esigenza di un confronto politico più ampio, capace di evitare forzature e di ricondurre il partito dentro un percorso di collegialità e condivisione.

Non si tratta di una semplice questione organizzativa, come sottolineato dai firmatari. Il tema vero è politico: Forza Italia in Campania ha bisogno di ritrovare un metodo, prima ancora che una sintesi sui nomi. La fase congressuale, se non accompagnata da un confronto serio e inclusivo, rischia infatti di trasformarsi in un terreno di scontro interno, anziché in un momento di rafforzamento del partito.

In questo quadro, il ruolo del segretario nazionale Antonio Tajani diventa decisivo come garante dell’unità, dell’equilibrio e della tenuta complessiva di Forza Italia. Serve un intervento politico che consenta di superare le tensioni, ascoltare tutte le componenti e valorizzare il lavoro dei territori.

Tra le questioni al centro del confronto interno, come riportato anche dal quotidiano Cronache di Caserta, figura anche quella relativa alla guida regionale del movimento giovanile di Forza Italia. Secondo quanto emerso, una parte significativa della base giovanile avrebbe indicato il nome di Gaetano Loffredo come profilo naturale per ricoprire l’incarico di segretario regionale dei giovani. Si tratterebbe di un’indicazione maturata nei territori, sostenuta da esperienze di militanza, radicamento locale e dal riconoscimento ricevuto da diversi giovani amministratori e dirigenti del movimento.

Tuttavia, quella soluzione sarebbe stata superata a favore di un’altra ipotesi, legata in particolare al nome di Gianfranco Succoio. Una decisione che, in alcuni ambienti azzurri, è stata letta come una forzatura politica, distante dal sentimento espresso da una parte della base giovanile e poco coerente con il percorso avviato nei territori.

Il nodo, dunque, non riguarda soltanto la scelta di un nome, ma il metodo con cui Forza Italia intende affrontare la fase di riorganizzazione interna in Campania. Da più parti viene sottolineata la necessità di evitare decisioni percepite come calate dall’alto e di privilegiare, invece, soluzioni condivise, autorevoli e radicate nelle realtà locali.

La partecipazione democratica interna, in questa prospettiva, viene considerata un elemento centrale per costruire una classe dirigente credibile, capace di rappresentare le comunità e di parlare agli elettori con forza e coerenza.

Per questo motivo, il confronto sollecitato da parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti territoriali non viene presentato come un atto di rottura, ma come un richiamo alla responsabilità politica. Quando una parte significativa del partito chiede ascolto, collegialità e rispetto delle indicazioni provenienti dalla base, il passaggio successivo non può che essere quello di aprire una discussione franca e trovare una sintesi condivisa.

L’obiettivo indicato dai firmatari delle missive è quello di rafforzare il partito, evitando che la fase congressuale e le scelte organizzative diventino motivo di ulteriore divisione. Per riuscirci, servirà un percorso chiaro, condiviso e capace di tenere insieme rappresentanza, radicamento territoriale e partecipazione della base.