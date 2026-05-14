Ottaviano, sfida a quattro sul futuro della città: economia, giovani e lavoro al centro della campagna

La campagna elettorale entra nel vivo a Ottaviano e i quattro candidati alla guida della città iniziano a delineare con maggiore chiarezza le proprie priorità programmatiche. Dallo sviluppo economico al coinvolgimento dei giovani, passando per opere concrete e investimenti privati, il confronto politico si concentra soprattutto sul futuro del territorio e sulle prospettive occupazionali.

Giorgio Marigliano punta con decisione sul rilancio economico e industriale della città. Nel suo intervento ha definito la crescita del territorio una “priorità strategica”, annunciando la volontà di sostenere imprese e nuove attività attraverso uno sportello dedicato e misure concrete per il commercio locale. Tra i punti centrali del programma figura l’ammodernamento della zona industriale di via San Domenico-Bosco del Gaudio, con interventi destinati a migliorarne accessibilità ed efficienza produttiva. Marigliano guarda anche a una nuova area industriale e artigianale nelle vicinanze del casello autostradale, ritenuta strategica per attrarre investimenti e creare occupazione. Nel progetto trova spazio anche la valorizzazione turistica della Valle delle Delizie e dei percorsi che conducono al Vesuvio.

Ferdinando Federico sceglie invece di concentrarsi soprattutto sul coinvolgimento delle nuove generazioni. Con l’iniziativa “Aperitivo delle idee”, il candidato ha lanciato un momento di confronto dedicato ai giovani di Ottaviano. “Le idee migliori nascono dal confronto e dalla voglia di immaginare insieme il futuro della propria città”, ha scritto, invitando ragazzi e ragazze a partecipare attivamente alla costruzione della città “come si deve”. Un messaggio che punta sulla partecipazione e sulla condivisione di proposte dal basso.

Stefano Prisco rivendica invece un approccio improntato al pragmatismo. L’architetto e candidato sindaco ha sottolineato la volontà di presentare ai cittadini solo obiettivi realmente raggiungibili. “Non promettiamo cose irrealizzabili”, ha spiegato, evidenziando come ogni progetto debba fare i conti con le risorse disponibili. Prisco ha insistito sul tema della concretezza amministrativa e della trasparenza verso gli elettori: “Vi dirò solo cosa possiamo fare. Senza promesse inutili e senza chiacchiere”.

Biagio Simonetti, infine, torna a parlare di investimenti privati e sviluppo occupazionale. L’ex sindaco ha rilanciato l’ipotesi di un insediamento McDonald’s in città, spiegando di aver incontrato negli anni numerosi imprenditori interessati a investire a Ottaviano. Secondo Simonetti, operazioni di questo tipo potrebbero garantire il recupero di aree da valorizzare e generare nuove opportunità di lavoro. Nel suo messaggio elettorale invita i cittadini a scegliere “una Ottaviano proiettata al futuro”.

A pochi giorni dal voto, la sfida elettorale si gioca dunque su modelli diversi di sviluppo e visioni differenti per il futuro della città vesuviana.