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Sant’Anastasia, la giornata dei leader tra presentazioni e incontri regionali

Redazione1
di Redazione1
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La campagna elettorale entra nel vivo a Sant’Anastasia con i candidati sindaco e le coalizioni impegnate nelle ultime settimane di incontri, presentazioni ufficiali e iniziative pubbliche per conquistare il consenso dei cittadini. Tra liste, slogan e messaggi lanciati sui social, il clima politico in città appare sempre più acceso.

Tra i protagonisti della competizione c’è Carmine Esposito, che nelle scorse ore ha annunciato il completamento della propria coalizione con la presentazione delle liste “Siamo Anastasiani” e “Sant’Anastasia Prima di Tutto”. Un momento che il candidato ha definito fondamentale per consolidare il progetto politico costruito negli ultimi mesi.
“È stato un momento di grande forza e condivisione. Vedere così tante persone pronte a spendersi per il bene comune mi rende orgoglioso del percorso fatto finora e ancora più motivato per quello che ci aspetta”, ha dichiarato Esposito. “Abbiamo i volti, le idee e il coraggio per continuare a far crescere la nostra Sant’Anastasia. La squadra è al completo. Il futuro è adesso. Avanti, insieme”.

Sul fronte opposto continua invece il lavoro politico di Mariano Caserta, che punta anche sui rapporti istituzionali e sul dialogo con la Regione Campania. Nelle ultime ore Caserta ha incontrato Luca Trapanese per discutere delle prospettive future della città e del collegamento tra enti locali e istituzioni sovracomunali.
“Abbiamo immaginato, nel concreto, la filiera istituzionale che stiamo già creando tra Comune, Regione ed altri enti sovracomunali”, ha spiegato Caserta. “Abbiamo parlato di disagio, prospettive di futuro e di tutte le possibilità che un sodalizio forte può rappresentare per Sant’Anastasia”.

Intanto prosegue anche l’attività del gruppo di Alessandro Pace. Attraverso i social il movimento continua a rilanciare messaggi legati alla partecipazione e alla presenza sul territorio. “Ascolto, presenza, impegno per la nostra Sant’Anastasia”, ha scritto Tufano, mentre Pace ha ironizzato sul mancato confronto politico pubblico: “Andiamo avanti anche senza confronto. Sempre e solo Adesso Noi”.

Con il voto sempre più vicino, la sfida elettorale anastasiana entra quindi in una fase decisiva, tra programmi, alleanze e iniziative destinate ad animare il dibattito cittadino nelle prossime settimane.

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