Riapre la biblioteca comunale di Nola: la cultura è una priorità

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Nola.

“La cultura è, e resta, una priorità di questa amministrazione e la riapertura di uno dei principali luoghi di cultura come la biblioteca comunale, conferma la nostra volontà di continuare ad investire in questo settore – spiega l’assessore Giampietro – Purtroppo le restrizioni dell’ultimo anno con l’aggravarsi della pandemia ci hanno costretto ad adottare questo provvedimento. Nel frattempo ci siamo anche attivati per riorganizzare gli spazi che renderanno ancor più funzionali tutti i servizi. Siamo certi – aggiunge – che avvieremo una programmazione condivisa anche con il prezioso contributo dell’associazionismo locale, fondamentale per la riuscita delle nostre prossime iniziative”.

La biblioteca sarà aperta nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Martedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

(Fonte foto: rete internet)