Natale per tutti: un pranzo solidale grazie all’imprenditrice Galeotafiore

Riceviamo e pubblichiamo.

Un pranzo secondo la tradizione campana per riscaldare questi giorni di festa anche a chi non può permetterselo.

L’iniziativa è dell’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore, da sempre vicina ai progetti culturali e di solidarietà che, rispondendo alle esigenze del territorio colpito da una profonda crisi sociale, ha voluto rivolgere un pensiero a chi è meno fortunato in vista del Natale.

Ecco dunque che per gli oltre centoventi avventori della mensa fraterna bruniana il “pranzo è servito” con piatti tipici della tradizione napoletana realizzati dalle volontarie della locanda “San Vincenzo” con i prodotti donati dalla stimata imprenditrice.

“Un modo per aiutare chi è in difficoltà cercando di trasmettere lo spirito natalizio che è fatto soprattutto di solidarietà – spiega l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore – il lavoro che svolgono i volontari della mensa fraterna è davvero encomiabile e solo grazie alla loro disponibilità, nonostante le restrizioni ed il periodo difficile, la locanda riesce a garantire pasti caldi tutti i giorni. Che sia Natale per tutti. Nessuno deve restare indietro”.