Regione diventa platea per tiktoker: De Crescenzo e Napolitano dal consigliere Di Fenza tra show e gag

Sta generando una forte ondata di critiche il filmato realizzato all’interno del Consiglio regionale della Campania, in cui compaiono la tiktoker partenopea Rita De Crescenzo, nota per la recente incursione mediatica a Roccaraso, e Pasquale Napolitano, proprietario di un punto vendita di elettronica e molto seguito online per le sue campagne contro l’aumento dei prezzi, come il bar con colazione a meno di un euro.

I due sono stati accompagnati da Pasquale Di Fenza, consigliere del gruppo “Azione-Per-Pri”, e hanno girato alcuni video a scopo promozionale utilizzando una bandiera italiana e intonando l’Inno di Mameli all’interno dell’ufficio del politico. Nelle clip pubblicate sui social, si alternano dichiarazioni a sfondo populista e vagamente programmatico. All’esterno del Consiglio, De Crescenzo afferma: «Ci stiamo acculturando per capire le cose come stanno e cosa fare di buono per voi». Seguono promesse come: «Mettiamo di nuovo il reddito di cittadinanza e aggiustiamo tutti gli ospedali, e tanto lavoro». Napolitano aggiunge con tono ironico: «Dovete decidere voi chi tra noi due dovrà fare il sindaco e chi l’assessore al Turismo».

AZIONE CAMPANIA: “INIZIATIVA PERSONALE E INCOMPRENSIBILE”

La segreteria regionale del partito “Azione” ha preso nettamente le distanze dall’episodio, definendo quanto accaduto «un’iniziativa esclusivamente personale, estemporanea, incomprensibile e in alcun modo condivisibile». Il comunicato prosegue chiarendo che «comportamenti simili non si riconducono a una linea politica fondata sul rispetto delle istituzioni e sulla collegialità delle scelte». Azione conclude affermando che si riserva «di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, a tutela della comunità politica che rappresenta».

IL PD DI NAPOLI: “ISTITUZIONI NON SIANO UN PALCOSCENICO SOCIAL”

Sulla questione è intervenuto anche il segretario metropolitano del Partito Democratico, Giuseppe Annunziata, condannando l’utilizzo della sede consiliare come teatro per contenuti online: «Le istituzioni non sono un palcoscenico per contenuti social né uno sfondo utile ad accrescere visibilità personale, ma luoghi di rappresentanza democratica che meritano sobrietà e rispetto». Ha aggiunto che non si tratta «di un richiamo sterile al decoro, ma di una questione di consapevolezza del luogo e della sua funzione» e ha auspicato che episodi del genere «non trovino mai più spazio all’interno delle sedi democratiche».

BORRELLI: “BUFFONATA IN SEDE ISTITUZIONALE”

Netto anche il giudizio del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha dichiarato: «Vedere la sede istituzionale del Consiglio regionale della Campania utilizzata per realizzare una buffonata con i tiktoker mi rattrista profondamente».

CENTRODESTRA ALL’ATTACCO

Dal centrodestra arriva invece un attacco sarcastico per voce del capogruppo della Lega Severino Nappi, che ha commentato: «Il campo largo si allarga ancora. Come pare emergere dal video pubblicato su TikTok dal consigliere regionale di maggioranza, Pasquale Di Fenza, anche la nota esponente dell’intellighenzia napoletana Rita De Crescenzo e il rappresentante dei commercianti partenopei, tale Angelo Napolitano, vanno ad ingrossare le fila dell’armata Brancaleone delle “sinistre unite per la poltrona”».