Casalnuovo, auto travolge motociclista e scappa: caccia al pirata

È avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri un violento incidente in via Pigna, a Casalnuovo, che ha visto coinvolto un giovane motociclista e un’auto pirata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida del veicolo avrebbe urtato la moto con forza, facendo sbalzare il centauro a diversi metri di distanza, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso.

Un gesto grave, che potrebbe aggravare ulteriormente la posizione dell’automobilista una volta identificato. Alcuni testimoni presenti nella zona al momento dell’impatto avrebbero assistito alla scena e fornito dettagli utili agli agenti intervenuti, parlando di una fuga precipitosa del conducente dopo l’urto.

Sul luogo dell’incidente è arrivata in pochi minuti una pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e avviato immediatamente le indagini per rintracciare il responsabile. Utili potrebbero rivelarsi anche le telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada e nei pressi di alcuni esercizi commerciali.

Il motociclista, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Fortunatamente, nonostante le condizioni iniziali facessero temere il peggio, le sue condizioni non sarebbero gravi: l’uomo ha riportato diverse contusioni e ferite, ma non è in pericolo di vita.

La comunità di Casalnuovo è sotto shock per l’accaduto. Cresce l’indignazione per l’ennesimo episodio di pirateria stradale e la speranza è che il responsabile venga identificato e perseguito quanto prima. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia visto qualcosa a fornire ulteriori informazioni.