Notte di San Lorenzo 2025: dove guardare le stelle cadenti a Napoli tra kayak, Vesuvio e romanticismo

Il 10 agosto torna la magica notte di San Lorenzo. Napoli si prepara con eventi speciali tra mare, montagna e panorami mozzafiato per ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti.

La notte del 10 agosto è da sempre legata alla magia dei desideri affidati alle stelle cadenti. Anche quest’anno Napoli celebra San Lorenzo con una serie di eventi suggestivi, pensati per chi vuole vivere l’estate in modo autentico, romantico e spettacolare.

Kayak al tramonto lungo la costa di Posillipo

Per chi sogna un’esperienza diversa dal solito, la proposta “Ammare in kayak” è un’occasione unica: un’escursione al tramonto con partenza da Posillipo, tra insenature e scorci nascosti. Il tutto accompagnato da un aperitivo in mare. Una serata perfetta per osservare il cielo mentre si è cullati dalle onde.

Vesuvio Experience: camminare sotto le stelle

Se preferisci la montagna al mare, puoi scegliere il tour guidato nella Valle dell’Inferno, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Una passeggiata serale tra paesaggi vulcanici con vista sulla caldera del Somma-Vesuvio, a quota 1000 metri. Un modo emozionante per connettersi con la natura, lontani dalla confusione.

Calici e stelle a Città della Scienza

Per gli appassionati di astronomia (e vino), torna l’appuntamento con “Calici di Stelle” l’8 agosto a Città della Scienza, con musica, osservazioni astronomiche guidate e laboratori.

I luoghi più romantici per guardare le stelle

Chi invece preferisce restare in città, può raggiungere alcuni dei punti panoramici più belli di Napoli:

Parco Virgiliano , a Posillipo

Belvedere di San Martino , al Vomero

Terrazza di Sant’Antonio, per un’esperienza intima e suggestiva.

Che si scelga il mare, la montagna o il silenzio di un belvedere, la notte di San Lorenzo a Napoli resta un’occasione per sognare davvero a occhi aperti.