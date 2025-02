Raid incendiario alla chiesa di Pontecitra, preso il piromane

Marigliano – Svolta nelle indagini sull’attentato alla chiesa di Pontecitra. Ieri verso le 18:00, due auto dei carabinieri, con le sirene attive, sono passate attraverso il centro della città, portando un uomo in direzione della caserma. Si suppone che il soggetto coinvolto risieda nel quartiere Pontecitra, dove vive con la sua famiglia.

La scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza che monitorano l’ingresso di una chiesa, alle 1:30 di questa notte, quando l’uomo ha appiccato il fuoco alla porta utilizzando una sedia e un materasso.

L’incendio, che ha messo in pericolo l’edificio, è stato prontamente notato dalle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine immediata. Nonostante la gravità dell’atto, i carabinieri mantengono una stretta riservatezza riguardo all’identità dell’individuo e alle ragioni che lo hanno spinto a compiere questo gesto vile e senza scrupoli.

Le autorità stanno cercando di ricostruire l’accaduto per capire se si tratti di un atto di vandalismo isolato o se ci siano motivazioni più complesse dietro l’incendio. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma l’indagine è in corso.