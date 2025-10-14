Raffreddore, febbre e tosse: come distinguere tra influenza e Covid

Con l’autunno tornano i malanni di stagione. Gli esperti spiegano come riconoscere i sintomi, quando preoccuparsi e quali precauzioni adottare per difendersi dai virus respiratori.

Con l’arrivo dei primi freddi, tornano anche tosse, mal di gola, naso chiuso e febbre: i classici disturbi del periodo autunnale. Ma non sempre si tratta di influenza. Nelle ultime settimane, infatti, a circolare con maggiore intensità sono i virus parainfluenzali e il Sars-CoV-2, responsabile del Covid-19, che ormai non segue più una stagionalità precisa.

Secondo la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), l’influenza vera e propria non è ancora arrivata, anche se i primi casi sono già stati isolati. “Il virus influenzale farà la sua comparsa nelle prossime settimane” – spiega la dottoressa Tecla Mastronuzzi, responsabile dell’Area Prevenzione della SIMG.

I sintomi: difficili da distinguere

Capire di che virus si tratti non è semplice, perché i sintomi principali — tosse, raffreddore e febbre — sono comuni a molte infezioni respiratorie.

In generale: