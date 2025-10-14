Come evitare incidenti a causa dell’abbagliamento solare

Incidente in Via San Pietro durante la cosiddetta “golden hour”. Come evitare l’abbagliamento solare?

Ieri pomeriggio, alle ore 17:30, si è verificato un incidente a Pomigliano d’Arco, in via San Pietro.

Sono due le auto coinvolte: fortunatamente non si registrano feriti, ma i veicoli hanno riportato alcuni danni.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, abbagliato dalla luce del sole, ha tamponato l’auto che lo precedeva.

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia municipale, ma non è stato necessario interrompere la circolazione.

L’abbagliamento solare durante la guida può essere molto fastidioso e, soprattutto, pericoloso. Ci sono però alcuni accorgimenti utili per ridurre i rischi:

Utilizzare occhiali da sole con lenti preferibilmente polarizzate;

Pulire regolarmente il parabrezza, sia all’interno che all’esterno;

Impostare lo specchietto retrovisore in modalità giorno/notte, in base al momento della giornata;

Eliminare dal campo visivo eventuali elementi riflettenti, come specchietti supplementari o CD;

Applicare una pellicola oscurante per ridurre l’abbagliamento solare.

Si tratta di semplici precauzioni che possono contribuire a limitare i disagi e, soprattutto, a prevenire incidenti di questo tipo.