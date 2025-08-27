Protezione Civile, il sindaco ringrazia il Gruppo dei Volontari di Acerra dopo gli ultimi interventi

ACERRA – “Siamo orgogliosi del nostro Nucleo Comunale di Protezione Civile, un gruppo di volontari capace, competente ed efficiente, sempre pronto ad entrare in azione”.

E’ quanto sottolinea il sindaco di Acerra Tito d’Errico dopo i recenti interventi dei volontari della Protezione Civile di Acerra, impegnati su diversi fronti a supporto della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco. L’ultimo, in ordine di tempo, domenica pomeriggio, quando per circa due ore hanno fornito assistenza ai Vigili del Fuoco di Afragola e alla Polizia Locale nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza di un albero caduto in via Volturno.

“A nome di dell’amministrazione comunale e di tutta la città sento il dovere istituzionale e di cittadino nel ringraziare gli uomini e le donne del Gruppo per l’ammirevole attività che svolgono con impegno e professionalità al servizio della collettività, sia ad Acerra che in Regione Campania” dichiara d’Errico. Il Gruppo, infatti, è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio sul Vesuvio e non ha fatto mancare il suo supporto in altre situazioni di rischio, come dimostrano gli interventi per l’emergenza nei Campi Flegrei e ad Arienzo, dove i volontari hanno anche ricevuto l’encomio dell’amministrazione comunale del piccolo centro del Casertano.

“Un lavoro eccellente, riconosciuto sia a livello istituzionale che sociale – spiega il sindaco – nello spirito dei principi di solidarietà, umanità, responsabilità, rispetto e imparzialità, guidando i volontari a comportarsi con professionalità, competenza e maturità, specialmente in contesti emergenziali. I volontari devono agire per spirito di servizio, offrendo il miglior contributo possibile, nel rispetto delle persone, delle comunità e dell’ambiente, e mantenendo riservatezza e lealtà verso l’organizzazione e le persone che assistono. Un lavoro che nulla e nessuno potranno scalfire. A questi volontari dico: la città è fiera di voi, fiera di chi si adopera per il territorio con generosità e professionalità”.