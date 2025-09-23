Proteggere il valore d’impresa: le nuove frontiere assicurative

Il prossimo 24 settembre, a partire dalle 16:30, Palazzo Belvedere (via Aniello Falcone, Napoli) ospiterà l’evento “Proteggere il valore d’impresa: le nuove frontiere assicurative”, un appuntamento dedicato agli imprenditori e ai professionisti che desiderano approfondire le strategie più innovative per la tutela e la crescita delle aziende.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra OVER Assicurazioni, SLED Studio Legale Associato e Gruppo Today, con il contributo di REVO Insurance, compagnia assicurativa specializzata in polizze parametriche e rischi speciali, dedicata alle PMI. Una sinergia di competenze che intende offrire alle imprese strumenti concreti per trasformare la consulenza legale e assicurativa da semplice scudo difensivo a vera leva di sviluppo.

Esperti del settore illustreranno come affrontare con consapevolezza i rischi del contesto economico odierno, condividendo soluzioni integrate e best practice utili ad accrescere la resilienza e la competitività delle imprese.

A conclusione dell’evento, un aperitivo di networking offrirà l’occasione per un confronto diretto tra imprenditori, consulenti e professionisti, favorendo la nascita di nuove relazioni e opportunità di collaborazione.