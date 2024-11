Primo esame importante superato a pieni voti

Nell’anticipo della decima giornata, il Napoli espugna San Siro e batte il Milan per 0-2 nella prima di una serie di partite difficili.

Ciò che ha fatto la differenza, rispetto anche alle sfide precedenti, è stato l’approccio aggressivo: gli azzurri sono partiti in maniera arrembante ed hanno colpito il Milan a freddo con la rete di Lukaku, spostando tutta la pressione del caso sugli avversari. La squadra di Conte si conferma estremamente cinica e spietata, infliggendo con il 77 il colpo di grazia ai rossoneri nel loro momento migliore e mostrando una decisa inversione di tendenza rispetto alle scorse stagioni, in cui il Napoli esprimeva magari un calcio esteticamente più bello ma sprecava decisamente di più.

Queste sono le partite che formano la consapevolezza di una squadra pronta per vincere e in tale aspetto Conte è un maestro. Il prossimo test sarà l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato insieme al Napoli e alla Fiorentina, in arrivo domenica al Maradona: gli uomini di Gasperini rappresentano una controprova importante soprattutto per la solidità difensiva e l’intensità degli azzurri, fattori chiave in una eventuale lotta per il titolo.