Primark amplia la sua rete in Campania: nuovi punti vendita e assunzioni in vista

Aprono nuovi store del marchio di abbigliamento low cost e creano nuovi posti di lavoro.

Il celebre marchio internazionale dell’abbigliamento economico Primark continua a crescere in Italia e annuncia l’apertura di due nuovi negozi in Campania, confermando il proprio impegno sul territorio con un investimento complessivo di 40 milioni di euro.

Una delle nuove sedi sorgerà nel cuore del centro commerciale La Cartiera di Pompei, dove sarà allestito uno spazio commerciale di circa 3.100 metri quadrati. L’altra apertura avverrà nel Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania, un’area strategica per la grande distribuzione, pensata per raggiungere anche i centri abitati vicini.

Con queste due nuove aperture, Primark prosegue il percorso di espansione già intrapreso nel 2023, anno in cui aveva già inaugurato punti vendita a Torino, Livorno e Salerno.

Primark assume: posizioni aperte in Campania

Parallelamente alle nuove aperture, il gruppo è alla ricerca di personale da inserire nei propri store, con offerte di lavoro attive nelle province di Caserta e Salerno. Le opportunità riguardano diversi ambiti: dall’assistenza alla clientela fino a ruoli più organizzativi e di coordinamento.

I contratti proposti sono sia part-time che full-time, e si rivolgono a candidati con e senza esperienza. Chi desidera candidarsi può farlo accedendo alla sezione “Careers” del sito ufficiale di Primark, dove è possibile consultare tutte le posizioni aperte, leggere i requisiti e inviare la propria candidatura online.

Le nuove aperture non solo arricchiscono l’offerta commerciale regionale, ma rappresentano anche una concreta occasione di occupazione stabile, soprattutto per i giovani e per chi cerca una nuova esperienza lavorativa nel settore retail.