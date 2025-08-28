Preso a sassate da baby gang, caso passa ai Servizi Sociali

OTTAVIANO – Sarà seguito con la massima attenzione dai servizi sociali di Ercolano il grave episodio avvenuto a Ottaviano, dove un ragazzo con disabilità è stato vittima di un’aggressione nelle ultime ore. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli Michele di Bari, che ha disposto un monitoraggio costante della vicenda e un sostegno mirato alla vittima e alla sua famiglia.

Le prime informazioni raccolte indicano che a compiere l’atto sarebbero stati alcuni minorenni. Il Comitato ha inoltre deciso di garantire un supporto operativo anche agli assistenti sociali del Comune di Torre del Greco, per rafforzare le attività di prevenzione e tutela delle fasce deboli.

Secondo la ricostruzione, il giovane stava passeggiando nei pressi della stazione ferroviaria quando è stato improvvisamente circondato da un gruppo di coetanei. I ragazzi, oltre a deriderlo, lo avrebbero colpito con dei sassi, provocandogli paura e dolore. Non soddisfatti, gli aggressori avrebbero anche danneggiato un palo con l’indicazione del parcheggio riservato ai disabili, compiendo un gesto di ulteriore disprezzo verso la condizione del giovane.

A dare l’allarme è stata la madre della vittima, che ha denunciato l’accaduto alle autorità. Il caso ha immediatamente suscitato indignazione in città, dove cittadini e associazioni hanno espresso solidarietà alla famiglia, chiedendo pene severe per i responsabili e interventi più incisivi contro episodi di violenza giovanile.

Le forze dell’ordine proseguono le indagini per identificare tutti i componenti del gruppo e ricostruire con precisione le fasi dell’aggressione.