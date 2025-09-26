Pompei: rubano uno scooter ed una bici da un box, arrestato 31enne

POMPEI – Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Pompei, con precedenti di polizia, per furto in abitazione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Lepanto, a Pompei, per la segnalazione di un furto all’interno di un box di un’abitazione.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di aver sorpreso due persone che stavano asportando uno scooter ed una bici di sua proprietà dal suo garage.

Gli agenti, poco dopo, hanno notato abbandonati sul manto stradale lo scooter e la bici asportati poco prima e, nelle immediate vicinanze, due persone che hanno raccontato agli agenti di aver provato, invano, a bloccare i prevenuti ma di essere riusciti a metterli in fuga.

Difatti, gli operatori hanno rintracciato poco distante uno dei prevenuti e, dopo averlo identificato per il 31enne, lo hanno tratto in arresto; il suo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.