Pomigliano, via alla raccolta di fondi per la famiglia del compianto Gaetano

Pomigliano d’Arco – Parte fundraising in memoria di Gaetano Iovino, scomparso a 52 anni: ‘Era un faro per i giovani’

“Con questa raccolta fondi, vogliamo onorare la memoria di Gaetano e sostenere la sua famiglia nelle sfide future”.

È arrivato a quattromila euro il GoFundMe organizzato in memoria di Gaetano Iovino, 52enne di Pomigliano d’Arco scomparso lo scorso 21 agosto.

“Gaetano – scrive Anna Iannelli, che ha lanciato l’iniziativa – era più di un allenatore, più di un atleta; era un vero visionario dello sport. Con una passione instancabile per il pattinaggio e la bicicletta, ha ispirato generazioni di giovani a superare i propri limiti, a credere nei loro sogni e a coltivare l’amore per lo sport”.

“Per i giovani – continua – Gaetano era un faro, una guida che li ha accompagnati in ogni fase del loro percorso. Ha creato un ambiente in cui il talento poteva fiorire, in cui i valori di disciplina, rispetto e dedizione venivano trasmessi con ogni allenamento e ogni competizione”.

“La sua scomparsa improvvisa – aggiunge – lascia un vuoto enorme, non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità sportiva che lo considerava un punto di riferimento”.

“Ogni donazione – conclude – è un modo per ricordare l’eredità di Gaetano e per assicurare che il suo spirito continui a ispirare i giovani, proprio come lui ha sempre fatto”.

La raccolta ha ricevuto più di novanta adesioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/un-cuore-che-restasupportiamo-la-famiglia-di-gaetano-iovino