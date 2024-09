Somma Vesuviana diventa “Città del Vino”

Riceviamo dall’ARCI e pubblichiamo

Dopo anni di lavoro di promozione curata dalla nostra associazione, ed il brillante lavoro fatto dalle Aziende Vitivinicole locali, le comunichiamo che Somma Vesuviana diventa CITTA’ DEL VINO. In questo primo step In data Venerdì 6 Settembre alle ore 18,30 Presso l’aula consiliare di Somma Vesuviana si terrà la cerimonia di adesione all’Associazione Nazionale Città del Vino. Per l’occasione avremo la Presenza del Presidente Nazionale dell’associazione Dott. Angelo Radica, alla cerimonia ci saranno i saluti del Sindaco dott. Salvatore Di Sarno, sarà presieduta dal Sig. Fiore Di Palma dell’ufficio Agricoltura della Regione Campana, il Dott. Luigi Jovino Ambasciatore dell’associazione nazionale città del vino saranno presenti le Aziende Vinicole della nostra citta. La seconda parte dell’iniziativa denominata I VINI DEI VULCANI SI INCONTRANO si terrà alla fine di ottobre 2024 e saremo gemellati con le aziende vitivinicole dei Colli Albani. L’iniziativa sarà itinerante e si terrà nei locali del Borgo Casamale e sulla nostra sede Casa del Popolo ed Enoteca Arci.