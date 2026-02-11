giovedì, Febbraio 12, 2026
tempo di lettura:1 min
677

Pomigliano, trovato morto dopo 2 giorni di silenzio

Redazione1
di Redazione1

 

POMIGLIANO D’ARCO. È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Doria un uomo di 71 anni che viveva da solo. Il dramma si è consumato nel silenzio di un appartamento del centro cittadino, dove il pensionato sarebbe deceduto da almeno un paio di giorni prima che qualcuno si accorgesse della sua assenza.

A far scattare l’allarme è stato un vicino di casa, insospettito da alcuni dettagli insoliti: le luci dell’abitazione rimaste accese anche durante la notte e le ripetute telefonate rimaste senza risposta. Temendo che potesse essere accaduto qualcosa di grave, l’uomo ha contattato le autorità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco che, dopo aver verificato l’assenza di segni di effrazione alla porta d’ingresso, hanno deciso di entrare nell’appartamento con l’ausilio del vicino. All’interno hanno rinvenuto il 71enne riverso a terra, ormai privo di vita.

Immediato l’arrivo dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il medico legale, dopo un primo esame esterno della salma, ha escluso la presenza di segni di violenza. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, con ogni probabilità a seguito di un arresto cardiaco.

Per gli accertamenti di rito sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione. In tarda serata è stata rintracciata una nipote dell’uomo, alla quale sono stati affidati gli effetti personali. La salma è stata messa a disposizione dei familiari per le esequie.

