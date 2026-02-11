giovedì, Febbraio 12, 2026
Cronaca
Salumiere ucciso a coltellate, rabbia ai funerali dopo il video del killer: “Vogliamo giustizia”

Federica Catapano
di Federica Catapano

Nel pomeriggio di oggi 11 febbraio si sono tenuti a Sarno i funerali del panettiere Gaetano Russo, ucciso a coltellate nella notte tra il 2 e il 3 febbraio

Il sindaco della città di Sarno, Francesco Squillante, ha proclamato lutto cittadino per la giornata di oggi con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso Palazzo San Francesco.

Ha istituito anche, alle ore 15, un minuto di silenzio con sospensione delle attività commerciali e lavorative, momento in cui ha avuto inizio il rito funebre.

I funerali di Gaetano Russo, panettiere di 61 anni ucciso nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a coltellate nella sua attività per difendere la figlia 19enne, si sono tenuti questo pomeriggio alle ore 15 presso il Duomo Episcopio di Sarno.

Le indagini sul caso non si fermano e anzi, continuano a far discutere e sconvolgere. In particolare, in questi momenti si parla di Andrea Sirica, l’uomo di 35 anni fermato con l’accusa di aver ucciso Gaetano Russo nel suo negozio.

Stando alle ultime informazioni, Sirica sarebbe stato trasferito in un altro istituto penitenziario in Campania e stessa sorte sarebbe capitata a suo fratello Daniele. Questo perché è stata diffusa sui social una foto dei due fratelli insieme, scattata all’interno di una cella del penitenziario di Salerno.

La foto, cancellata dopo poco, è diventata virale sul web, tanto da arrivare al deputato Francesco Emilio Borrelli che ha subito chiesto spiegazioni ufficiali sul perché due detenuti possano aver scattato una foto con un cellulare e averla pubblicata su un social.

È stata prontamente avviata un’indagine interna dalla direzione del carcere di Salerno ma questa vicenda ha riacceso la discussione sulla sicurezza negli istituti penitenziari e sull’introduzione illecita di oggetti, in particolar modo elettronici, che sono spesso oggetto di sequestri.

Sono anche emersi dettagli sull’omicidio. Stando ai primi risultati dell’autopsia, è emerso che il panettiere è stato colpito con 15 coltellate, alcune risultate fatali, soprattutto nella zona dell’addome. Dalle analisi è risultato che l’uomo sarebbe morto in tempi brevi.

Nelle prossime settimane arriveranno gli esiti definitivi dell’esame autoptico per chiarire con certezza la dinamica dell’aggressione ma, con il quadro delineato in questi giorni, si conferma la brutalità e l’aggressività dell’episodio che ha sconvolto la popolazione.

