Scuolabus senza assicurazione fermato a Nola dalla Polizia Stradale

NOLA – Proseguono i controlli della Polizia di Stato nell’ambito delle verifiche sui veicoli destinati al trasporto di persone, con particolare attenzione ai mezzi utilizzati per accompagnare studenti e pendolari. L’attività, finalizzata ad accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale e la tutela dei passeggeri, ha riguardato nei giorni scorsi anche uno scuolabus impiegato per il servizio verso alcuni istituti del territorio.

Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno esaminato la documentazione del mezzo e verificato le condizioni amministrative previste dalla normativa vigente. Dagli accertamenti è emerso che lo scuolabus circolava senza regolare copertura assicurativa: la polizza, infatti, risultava scaduta nel gennaio 2026 e non era stata rinnovata.

Alla luce della violazione riscontrata, il personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Nola ha disposto l’immediata sospensione del veicolo dalla circolazione, procedendo contestualmente al sequestro amministrativo. Il mezzo è stato quindi affidato in custodia allo stesso Ente comunale proprietario, che dovrà ora provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa, stipulando un nuovo contratto e pagando la sanzione prevista.

L’intervento rientra in un più ampio programma di verifiche pianificato dalla Polizia Stradale su tutto il territorio, con controlli mirati ai servizi di trasporto collettivo e, in particolare, a quelli dedicati agli studenti. L’obiettivo è garantire che i mezzi destinati a trasportare minori rispettino pienamente le norme sulla sicurezza, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza del rispetto degli obblighi assicurativi e delle regole sulla circolazione, elementi fondamentali per assicurare viaggi sicuri e tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada.