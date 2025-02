Pomigliano tra i 32 Comuni per la transizione energetica: il progetto arriva al Senato

POMIGLIANO D’ARCO – Il Comune di Pomigliano d’Arco si distingue per il suo impegno nella sostenibilità ambientale e nella transizione energetica, entrando a far parte dei 32 Comuni italiani coinvolti nel progetto ‘Un Comune per Amico’, promosso da Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili). L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche sull’importanza delle energie rinnovabili e sulle soluzioni pratiche per una gestione più sostenibile delle risorse energetiche.

Già trentadue le amministrazioni pubbliche coinvolte nel progetto che vuole sensibilizzare in tutta Italia la sostenibilità ambientale e la transizione energetica. Un percorso che adesso approda al Senato per presentare le soluzioni verso una transizione sostenibile in tutte le città d’Italia. Dopo una prima fase di presentazione dell’iniziativa ai Comuni, adesso sono arrivate le prime adesioni ufficiali delle amministrazioni pubbliche. Il protocollo d’intesa è stato firmato da Porto S. Elpidio (FM), Diano d’Alba (CN), Canossa (RE), Portici e Pomigliano d’Arco (NA) e Montemurlo (PO). Cinque amministrazioni comunali stanno invece ultimando l’adesione: Castellammare del Golfo e Alcamo (TP), Maltignano (AP), e Prato e Poggio a Caiano (PO). La manifestazione d’interesse, infine, è stata sottoscritta da ventuno amministrazioni comunali. Di queste, sette hanno già compilato l’indagine sulla sostenibilità: Follonica (GR), Capannoli (PI), Gaglianico (BI), Cesa e Mondragone (CE), Manduria (TA) e Genazzano (RM).

“Il dialogo tra pubblico e privato è fondamentale – commenta Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato -. Le partnership possono facilitare investimenti e promuovere iniziative innovative che incoraggino anche una crescita equa e sostenibile. Allo stesso tempo è essenziale la sensibilizzazione e l’educazione delle nuove generazioni. Ed è compito delle istituzioni rimuovere gli ostacoli burocratici affinché il percorso verso la sostenibilità sia accessibile a tutti.”

Il progetto ‘Un Comune per Amico’ punta a creare una rete di amministrazioni pubbliche italiane impegnate nella promozione delle energie rinnovabili e della protezione ambientale, focalizzandosi sull’educazione e sul coinvolgimento della comunità. L’iniziativa prevede diverse azioni chiave a cui i Comuni possono partecipare. Si comincia con la formazione e il supporto, quindi con campagne educative nelle scuole primarie e secondarie incentrate su energie rinnovabili, cambiamenti climatici, sostenibilità e salute ambientale, con la partecipazione degli amministratori comunali. Un percorso che include il programma ‘Il Sole in Classe’, che utilizza cartoni animati per educare i bambini. Poi troviamo l’indagine sulla sostenibilità: cioè una valutazione delle prestazioni del Comune in materia di energie rinnovabili, sostenibilità climatica, ambiente e salute, con raccomandazioni per il miglioramento fornite dal comitato scientifico di Anter. E ancora la promozione con la diffusione dei Comuni partecipanti sul sito internet di Anter, sui social media e sui comunicati stampa. Si prosegue con un evento nazionale e con workshop regionali, dove verrà lanciata la rete di Comuni e saranno condivise le buone pratiche di sostenibilità. Infine, il premio di riconoscimento: un attestato assegnato ai Comuni che si sono distinti nella promozione della sostenibilità ambientale e nell’introdurre attività e progetti per migliorare la sostenibilità del proprio territorio.

“Solo insieme e unendo gli sforzi, condividendo buone pratiche, possiamo operare per una transizione equa che non lasci indietro nessuno – spiega il presidente di Anter, Alessandro Giovannini -. Non possiamo pensare di perseguire la sostenibilità ambientale trascurando quella sociale. Dobbiamo coinvolgere tutti gli attori del processo: istituzioni nazionali e locali, aziende, istituti di ricerca, cittadini e scuole. I recenti sviluppi indicano che gli aumenti energetici sono ormai di natura strutturale e stanno incidendo sul potere d’acquisto delle famiglie. Questa situazione richiede una soluzione altrettanto strutturata. La diffusione delle energie rinnovabili, oltre a rappresentare uno strumento fondamentale per la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, può aiutarci a mitigare l’impatto del caro energia su famiglie e imprese attraverso l’adozione di impianti di autoproduzione o la costituzione di comunità energetiche. Queste azioni necessitano chiaramente di un quadro normativo chiaro e stabile, che permetta al nostro paese di migliorare la propria indipendenza energetica.”

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Pomigliano d’Arco, Maria Rosaria Toscano, ha commentato: “Partecipare a questa iniziativa rappresenta per Pomigliano d’Arco un’opportunità straordinaria per rafforzare il nostro impegno verso una gestione sostenibile dell’energia. La transizione ecologica non è più rimandabile e crediamo che lavorare in sinergia con altri Comuni possa portare a risultati concreti per il benessere della nostra comunità”.