Pomigliano, salma bloccata al cimitero durante funerali: ditta non ha permesso

Pomigliano d’Arco – Da domani, la donna deceduta ieri troverà finalmente riposo, dopo che la sua salma è rimasta bloccata questa mattina agli ingressi del cimitero di Pomigliano d’Arco a causa della revoca delle autorizzazioni alla ditta di onoranze funebri.

La salma è stata successivamente presa in consegna dagli operatori cimiteriali, in attesa della sepoltura, grazie all’ordinanza firmata dal sindaco Raffaele Russo, che ha ritenuto necessario l’intervento per motivi di igiene pubblica e sanità.

Il corpo, trasportato nel carro funebre, era rimasto fermo ai cancelli del cimitero a causa del ritiro delle autorizzazioni, provocando una protesta da parte degli operai e dell’amministratrice della ditta, che ha portato alla sosta del veicolo di fronte al camposanto. Dopo l’attuazione dell’ordinanza, gli operatori hanno trasferito la salma nella sala mortuaria in attesa che un’altra impresa autorizzata provvedesse alla sepoltura. Nel frattempo, i vigili urbani hanno sequestrato il carro funebre e denunciato la ditta per il trasporto non autorizzato.