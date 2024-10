Pomigliano, la XVII edizione del Premio Internazionale Vincenzo Ferraro

Pomigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

DOMANI 12 OTTOBRE LA CERIMONIA DELLA XVII EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE VINCENZO FERRARO

Organizzata dall’Associazione Vincenzo Ferraro Onlus di Pomigliano d’Arco

POMIGLIANO D’ARCO, 11 OTTOBRE 2024 – Si svolgerà domani 12 ottobre prossimo, nel Chiostro di San Francesco a Sorrento, la XVII edizione del Premio Internazionale Vincenzo Ferraro, un evento che da anni celebra l’eccellenza nella ricerca scientifica, a cura dell’Associazione Vincenzo Ferraro Onlus di Pomigliano d’Arco. Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato al giovane ricercatore indiano, Immanuel Christopher Jebaraj, “per i suoi straordinari contributi nel campo della fisica”. Il premio è stato istituito da Maddalena Ferraro, in onore dello zio e illustre scienziato Vincenzo Ferraro, la quale ha sottolineato che “la cultura non deve annoiare”, sintetizzando con questa frase la missione del premio, ovvero rendere la scienza accessibile e affascinante per tutti. Quest’anno la cerimonia si arricchisce con la VII edizione del Premio Regionale Scientifico-Letterario ‘Vincenzo C.A. Ferraro’, dedicato alle scuole superiori campane, che ha coinvolto, tra gli altri, il Liceo Imbriani di Pomigliano d’Arco, il Salvemini di Sorrento, il Marone di Meta, il Liceo Braucci di Caivano, il Liceo Scientifico-Classico E. Torricelli di Somma Vesuviana, il Liceo Salvatore Cantone di Pomigliano d’Arco, il Liceo Artistico “Colombo” di Marigliano, il Liceo Enrico Medi di Cicciano e il Liceo Artistico F. Grandi di Sorrento. Alla cerimonia, aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, prenderanno parte anche i sindaci di Sant’Agnello, Antonino Coppola, e di Piano di Sorrento, Giovanni Iaccarino, nonché dal Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, e dall’Assessore alla Cultura di Pomigliano d’Arco, Giovanni Russo. Il premio gode del patrocinio del Parlamento Europeo e del supporto morale di numerose istituzioni locali e nazionali tra cui anche la Regione Campania. Oltre alla premiazione saranno approfonditi temi di grande attualità nel mondo della ricerca scientifica, dalle ultime scoperte nel campo dell’astrofisica alle sfide della sostenibilità ambientale. “Il Premio Vincenzo Ferraro – conclude la presidente Maddalena Ferraro – è più di una semplice premiazione: è un invito a investire nella conoscenza, a sostenere la ricerca e a promuovere una cultura scientifica sempre più diffusa. E’ un faro che illumina il cammino della ricerca, ispirando le nuove generazioni a esplorare i confini della conoscenza così conclude la Presidente Maddalena Ferraro”.