Debutta a Napoli il primo show di illusionismo al mondo

Riceviamo e pubblichiamo.

Un evento senza precedenti prenderà vita questo sabato 12 ottobre all’HUB di Napoli: Illusionarium, il primo show di illusionismo al mondo pensato appositamente per una discoteca.

La serata inaugurerà un format unico e rivoluzionario che unisce la magia delle grandi illusioni con l’energia della notte.

L’illusionista Augusto Dos Santos, fondatore di Cocktail&Magic e vincitore del prestigioso “Magicien d’Or” nel 2017, porterà sul palco uno spettacolo straordinario, frutto di due anni di lavoro e perfezionamento. Con esperienza consolidata tra Madrid, Lisbona, Londra e Napoli, Dos Santos è l’unico artista ad aver messo in scena grandi illusioni per eventi privati nella città partenopea.

Lo spettacolo inizierà con una cena-show alle 21:30, per poi trasformarsi in una serata di puro intrattenimento che proseguirà dalle 23:30 all’interno dell’area disco.

Ogni sabato, Illusionarium presenterà un format diverso, con illusionisti e spettacoli di magia che lasceranno il pubblico senza fiato, combinando illusionismo, coreografie mozzafiato, dj set e spettacoli visivi immersivi.

Un’iniziativa che solo Gio Setola, art director di successo e di assoluto riferimento dell’intera scena night life partenopea e nazionale poteva concepire assieme ad Antonio Setola, event menager d’esperienza e da anni socio indissolubile e appassionato di questa realtà imprenditoriale che realizza e mette in scena format innovativi e di qualità.

Cocktail&Magic, azienda leader nella produzione di spettacoli di illusionismo in Italia, distribuisce artisti magici tra Ibiza, Londra, Lisbona e Lione e ha collaborato con Disneyland Paris per la creazione di spettacoli. Con oltre 50.000 spettatori annuali e produzioni teatrali fisse a Napoli, Cocktail&Magic affronta ora la sua sfida più ambiziosa: portare l’illusione nel mondo della notte.

Con Illusionarium, il pubblico entrerà in un mondo magico appena varcate le porte del club.

Artisti itineranti sorprenderanno gli ospiti con illusioni a distanza ravvicinata, preparando il terreno per il grande spettacolo che seguirà.

Un mix perfetto di magia, coreografie spettacolari, e tecnologia audio-visiva si fonderanno in uno show mai visto prima. Tra ballerine che appaiono e scompaiono in un battito di ciglia e illusioni spettacolari in sincronia con la musica, Illusionarium si prepara a rivoluzionare l’intrattenimento notturno.

Lo show sarà supportato dallo staff artistico dello spazio HUB: dj voice e ballerini e avrà come ospite d’eccezione (DURANTE LA CENA SPETTACOLO) il mentalista Matteo Ramasi.

Non perdetevi l’inizio di un nuovo capitolo nella storia dell’illusionismo: appuntamento sabato 12 ottobre all’HUB di Napoli. Cena spettacolo dalle 21:30, disco dalle 23:30.