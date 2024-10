Pomigliano illumina di blu i suoi monumenti contro la dislessia

POMIGLIANO D’ARCO – Il Municipio e il Palazzo dell’Orologio di Pomigliano d’Arco, stasera si tingeranno di blu, in occasione della della Giornata Internazionale della Dislessia, alla quale l’amministrazione comunale ha aderito. Dalle 20, infatti, gli edifici simbolo della città saranno illuminati di blu grazie all’iniziativa, promossa congiuntamente dall’Assessorato alle Attività Istituzionali, Politiche Sociali, Formazione, Sport e dall’Assessorato al Lavoro, Commercio, Macchina Comunale, Personale, per promuovere una maggiore consapevolezza sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e in particolare sulla dislessia. L’illuminazione degli edifici, fanno sapere gli amministratori comunali, non è solo un gesto simbolico, ma fa parte di un’iniziativa più ampia, che ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) ed è coordinata dall’Osservatorio Internazionale della Dislessia e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (OIDEA).

“L’impegno di Pomigliano d’Arco a favore della Giornata Internazionale della Dislessia – aggiungono gli amministratori comunali – rappresenta un esempio di come le amministrazioni locali possano giocare un ruolo cruciale nella sensibilizzazione sui DSA. Attraverso queste iniziative, si contribuisce non solo a far conoscere la dislessia, ma anche a promuovere una cultura dell’inclusione, affinché nessuno si senta escluso o penalizzato a causa di una caratteristica invisibile, ma significativa”. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di riconoscere e comprendere queste neurodiversità, che si stima riguardino tra il 5 e il 10% della popolazione mondiale.

“Oltre a Pomigliano d’Arco – proseguono dal Comune – l’iniziativa coinvolge molte altre città italiane e internazionali nell’ambito della campagna “Unite for Dyslexia” – “Uniti per la dislessia”, coordinata dall’Organizzazione Internazionale per la Dislessia e la Famiglia (DISFAM). La campagna mira a creare una rete globale di supporto e sensibilizzazione in favore delle persone con dislessia, promuovendo iniziative che spaziano dall’illuminazione simbolica degli edifici alla diffusione di informazioni sui social network”.