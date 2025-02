Pomigliano, cavallo trainato da un’auto passeggia in mezzo al traffico

Pomigliano D’Arco, cavallo trainato da un’auto passeggia in mezzo al traffico, la video denuncia di un cittadino a Borrelli (Avs): “Individuare e sanzionare responsabile, animali non sono oggetti e vanno trattati con rispetto”

Immagini incredibili girate a Pomigliano D’Arco, un cavallo trainato da un’auto in mezzo al traffico cittadino. La scena è stata ripresa da un cittadino incredulo, che ha poi inviato le immagini al deputato Francesco Emilio Borrelli, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti degli animali, per denunciare quanto accaduto.

“Il video registrato dal cittadino serva a individuare l’incosciente che ha trainato un povero cavallo in mezzo al traffico di Pomigliano. La targa dell’auto utilizzata per questo trasporto ‘eccezionale’ è ben visibile e ci auguriamo che le autorità competenti intervengano immediatamente per identificare e punire severamente il responsabile. Prendersi cura degli animali è una responsabilità, non un gioco; non possono essere trattati come oggetti. Chi si rende protagonista di atti di questo tipo non solo dimostra un’assoluta mancanza di sensibilità e rispetto verso gli esseri viventi, ma rappresenta anche un pericolo per la società. Esiste infatti una stretta correlazione tra il maltrattamento degli animali e la violenza nei confronti degli esseri umani: chi è capace di infliggere sofferenza a un animale potrebbe non avere scrupoli a farlo anche con le persone. Per questo chiediamo che vengano applicate pene severe nei confronti di chi si rende responsabile di simili atrocità”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, che ha ricevuto la video denuncia di un cittadino.

Link al video: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1174422860961421