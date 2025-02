Boom di furti in provincia, colpite casa e area di servizio

Impennata di furti nella provincia di Napoli, svaligiata stazione di servizio a Cardito, rubata auto a Pollena Trocchia, ladri in casa a Caivano. Borrelli (Avs): “Cittadini sotto assedio. Intervenire con decisione per fermare criminali scatenati e senza scrupoli”

Tre episodi molto gravi, in meno di 48 ore, si sono consumati nella provincia di Napoli. A pagarne le spese i cittadini per bene. A Cardito, nella notte del 20 febbraio, un gruppo di malviventi ha fatto irruzione in una stazione di servizio, in quel momento chiusa, portando via denaro contante e gratta e vinci. Tutta la sequenza del furto è stata ripresa dalle telecamere, ma non è stato possibile intervenire tempestivamente per cogliere i ladri sul fatto. A Pollena Trocchia, questa mattina, due ladri hanno commesso un furto d’auto. Sorpresi mentre tentavano di accendere il motore della macchina da rubare hanno immediatamente ingranato la marcia, rischiando di investire i proprietari dell’auto. Infine a Caivano si è consumato un furto in appartamento. Un uomo, con l’aiuto di un complice, è riuscito a forzare la serratura e a intrufolarsi nell’appartamento.

“Tre furti in meno di 48 ore nella provincia di Napoli dimostrano come la criminalità continui ad agire con arroganza e spregiudicatezza, mettendo a rischio la sicurezza e la serenità dei cittadini onesti. La stazione di servizio svaligiata a Cardito, l’auto rubata a Pollena Trocchia con i ladri pronti a investire i proprietari pur di fuggire, e il furto in appartamento a Caivano sono episodi che evidenziano un’emergenza sicurezza ormai insostenibile. I cittadini si sentono sotto assedio e chiedono un intervento deciso. Bisogna rafforzare immediatamente i controlli sul territorio e agire con pene certe e severe per chi delinque, senza sconti o impunità. Non possiamo permettere che il nostro territorio diventi terra di nessuno. Si deve dare un segnale forte, garantendo sicurezza e giustizia per le persone perbene che ogni giorno lavorano onestamente e rispettano le regole.” Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

Link al video: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/674785758309176