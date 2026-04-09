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Ottaviano, strade dissestate, si apre una voragine: cresce la preoccupazione tra i cittadini

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino

Segnalato un pericoloso cedimento all’incrocio tra via Vecchia Palma e via Maggiore Buscaglia, in una fase delicata per l’amministrazione cittadina

 

 

Una voragine apertasi sull’asfalto ha riacceso l’attenzione sulle condizioni della rete viaria cittadina. Il cedimento è stato segnalato nelle scorse ore all’incrocio tra via Vecchia Palma e via Maggiore Buscaglia, in un punto particolarmente trafficato del paese.

A portare alla luce la situazione è stato un cittadino attraverso i social, pubblicando una foto che mostra chiaramente il buco presente sulla strada. Una criticità che rappresenta un serio pericolo per automobilisti e pedoni

Secondo quanto riferito, la segnalazione sarebbe già stata inoltrata alla polizia municipale. Tuttavia, l’episodio si inserisce in un contesto più ampio di criticità legate alla manutenzione stradale, tema spesso al centro delle lamentele dei residenti.

La questione assume un peso ancora maggiore alla luce della fase amministrativa che sta vivendo la città. Attualmente, infatti, Ottaviano è guidata da un commissario prefettizio, dopo la fine anticipata dell’ultima amministrazione comunale, mentre si avvicina l’appuntamento elettorale previsto per il prossimo mese di maggio. Una situazione di transizione che rende ancora più delicata la gestione degli interventi ordinari e straordinari sul territorio.

Intanto, tra i cittadini cresce il malcontento. In molti sottolineano come episodi del genere non siano isolati, ma piuttosto sintomo di una manutenzione ritenuta insufficiente o poco duratura. Il timore è che, senza interventi tempestivi e strutturali, situazioni simili possano ripetersi, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

In attesa di un intervento risolutivo, resta alta l’attenzione su un problema che richiama la necessità di una programmazione più efficace e di una cura costante del territorio.

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