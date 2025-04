Polizia lo ferma tra Nola e Marigliano con la pistola e i proiettili

La sicurezza pubblica passa anche da controlli mirati e azioni tempestive delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, tra Nola e Marigliano, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne napoletano, con precedenti penali, per detenzione illegale di un’arma clandestina e munizioni.

Durante i servizi di prevenzione predisposti in aree sensibili, gli agenti del Commissariato di Nola hanno notato un veicolo sospetto in via Boscofangone. Il controllo si è rivelato decisivo: sotto il sedile lato passeggero dell’auto è stata rinvenuta una pistola a salve con canna modificata – in grado di sparare colpi veri – insieme a dieci cartucce calibro 6,35.

L’uomo, già noto per precedenti di Polizia, è stato immediatamente arrestato. Le accuse sono gravi: porto abusivo di arma clandestina e detenzione di munizionamento. Il materiale sequestrato è stato inviato alla Polizia Scientifica per analisi tecniche: si vuole stabilire se l’arma sia stata utilizzata in episodi criminali recenti.

Questo episodio sottolinea l’importanza del presidio costante delle forze dell’ordine sul territorio. La presenza della Polizia, attraverso pattugliamenti e controlli mirati, rappresenta un deterrente contro il dilagare della microcriminalità e delle armi modificate, un fenomeno purtroppo in crescita in diverse aree della Campania.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un piano strategico di sicurezza urbana, volto a rafforzare la percezione di legalità e a contrastare ogni forma di attività illecita. Non solo repressione, ma anche prevenzione, grazie a un’azione coordinata e costante sul territorio.

Il 35enne si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli sviluppi del caso. L’operazione di Nola è l’ennesima conferma dell’impegno quotidiano degli agenti nel garantire la sicurezza pubblica e nel prevenire rischi per la collettività.