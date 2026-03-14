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Polizia ispeziona deposito della ditta di trasporti e trova pezzi di ricambio rubati

Redazione1
di Redazione1

 

NOLA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 63enne napoletano e un 48enne di origini polacche, per ricettazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno ispezionato un deposito di una Società di trasporti rinvenendo della merce, trafugata nella stessa giornata da una nota società automobilistica, di cui era stata presentata relativa denuncia; all’interno del deposito, gli agenti hanno rinvenuto 39 leve per cambio automatico e 4 motori di autovetture.

Inoltre, a seguito di un controllo stradale di un autoarticolato proveniente dal deposito in questione, sono stati rinvenuti al suo interno 120 compressori di aria condizionata per vettura, privi di matricola e relativi documenti di trasporto.

Per tali motivi, gli indagati sono stati denunciati dal personale operante mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

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