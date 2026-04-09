Pnrr, Marigliano tra i primi in Campania: finanziamento da 260mila euro per gli asili nido

Il Comune di Marigliano si posiziona tra i primi in Campania per l’accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati agli arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia.

Nella graduatoria nazionale pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’ente si è classificato all’undicesimo posto, ottenendo un finanziamento di circa 260mila euro. Un risultato significativo, nell’ambito di un programma che mette a disposizione complessivamente 150 milioni di euro per migliorare la qualità degli ambienti educativi nella fascia 0-6 anni.

Le risorse consentiranno di dotare le strutture comunali di arredi moderni, funzionali e coerenti con i nuovi modelli educativi, contribuendo a rendere gli spazi più accoglienti, sicuri e adeguati alle esigenze dei bambini.

«Essere tra i primi in Campania – dichiara il sindaco Gaetano Bocchino – è motivo di grande soddisfazione. Questo finanziamento conferma la qualità del lavoro portato avanti e l’attenzione che stiamo dedicando al mondo della scuola, a partire dai più piccoli».

Sulla stessa linea l’assessore alla Pubblica Istruzione Luigi Amato: «Si tratta di un risultato importante che ci permette di migliorare concretamente la qualità degli spazi educativi».

Sottolinea il valore dell’intervento anche l’assessore all’Edilizia scolastica Annarita Maione: «Questo finanziamento si inserisce in un percorso più ampio di attenzione all’edilizia scolastica. Stiamo lavorando per garantire strutture sempre più moderne, sicure e funzionali, in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie».

L’intervento rientra nelle misure del PNRR dedicate al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali e rafforzare l’offerta formativa sin dai primi anni di vita.

Per il Comune di Marigliano si tratta di un risultato che premia la capacità di programmazione e la qualità delle candidature presentate, confermando l’impegno dell’amministrazione sul fronte dell’istruzione e dei servizi per l’infanzia.