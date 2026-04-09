giovedì, Aprile 9, 2026
19.8 C
Napoli
scrivi qui...
Comunicati Stampa
tempo di lettura:1 min
234

Pnrr, Marigliano tra i primi in Campania: finanziamento da 260mila euro per gli asili nido

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Il Comune di Marigliano si posiziona tra i primi in Campania per l’accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati agli arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia.

Nella graduatoria nazionale pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’ente si è classificato all’undicesimo posto, ottenendo un finanziamento di circa 260mila euro. Un risultato significativo, nell’ambito di un programma che mette a disposizione complessivamente 150 milioni di euro per migliorare la qualità degli ambienti educativi nella fascia 0-6 anni.

Le risorse consentiranno di dotare le strutture comunali di arredi moderni, funzionali e coerenti con i nuovi modelli educativi, contribuendo a rendere gli spazi più accoglienti, sicuri e adeguati alle esigenze dei bambini.

«Essere tra i primi in Campania – dichiara il sindaco Gaetano Bocchino – è motivo di grande soddisfazione. Questo finanziamento conferma la qualità del lavoro portato avanti e l’attenzione che stiamo dedicando al mondo della scuola, a partire dai più piccoli».

Sulla stessa linea l’assessore alla Pubblica Istruzione Luigi Amato: «Si tratta di un risultato importante che ci permette di migliorare concretamente la qualità degli spazi educativi».

Sottolinea il valore dell’intervento anche l’assessore all’Edilizia scolastica Annarita Maione: «Questo finanziamento si inserisce in un percorso più ampio di attenzione all’edilizia scolastica. Stiamo lavorando per garantire strutture sempre più moderne, sicure e funzionali, in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie».

L’intervento rientra nelle misure del PNRR dedicate al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali e rafforzare l’offerta formativa sin dai primi anni di vita.

Per il Comune di Marigliano si tratta di un risultato che premia la capacità di programmazione e la qualità delle candidature presentate, confermando l’impegno dell’amministrazione sul fronte dell’istruzione e dei servizi per l’infanzia.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Afragola, blitz dei vigili: sigilli a cantiere con 30 tra negozi e appartamenti

0
Controlli serrati sul territorio da parte della Polizia Locale...
Cronaca

Operatore ecologico muore all’improvviso a 42 anni, Somma sotto choc

0
  La notizia della scomparsa di Giuseppe Tufano è arrivata...
Comunicati Stampa

Pnrr, Marigliano tra i primi in Campania: finanziamento da 260mila euro per gli asili nido

0
Riceviamo e pubblichiamo dall'ufficio stampa del comune di Marigliano. Il...
Ci vorrebbe un libro

‘Meglio così’: la madre, l’infanzia e la sopravvivenza emotiva secondo Amelie Nothomb

0
Il concetto di sopravvivenza nell'infanzia è davvero molto complesso....
Cronaca

Agguato a Cercola, 45enne ferito dopo spari

0
  Cercola - Un ferito da arma da fuoco e...

Argomenti

Cronaca

Afragola, blitz dei vigili: sigilli a cantiere con 30 tra negozi e appartamenti

0
Controlli serrati sul territorio da parte della Polizia Locale...
Cronaca

Operatore ecologico muore all’improvviso a 42 anni, Somma sotto choc

0
  La notizia della scomparsa di Giuseppe Tufano è arrivata...
Comunicati Stampa

Pnrr, Marigliano tra i primi in Campania: finanziamento da 260mila euro per gli asili nido

0
Riceviamo e pubblichiamo dall'ufficio stampa del comune di Marigliano. Il...
Ci vorrebbe un libro

‘Meglio così’: la madre, l’infanzia e la sopravvivenza emotiva secondo Amelie Nothomb

0
Il concetto di sopravvivenza nell'infanzia è davvero molto complesso....
Cronaca

Agguato a Cercola, 45enne ferito dopo spari

0
  Cercola - Un ferito da arma da fuoco e...
Cronaca

Trova una bomba a mano nel pacco del padre defunto, palazzo evacuato a Brusciano

0
  BRUSCIANO – Momenti di forte tensione ieri in via...
Generali

Arezzo 29… in tre minuti” in scena a Casoria: già sold out una delle date

0
Appuntamento al Teatro Ateneo dal 28 al 30 aprile...
Cronaca

Ottaviano, strade dissestate, si apre una voragine: cresce la preoccupazione tra i cittadini

0
Segnalato un pericoloso cedimento all’incrocio tra via Vecchia Palma...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Trova una bomba a mano nel pacco del padre defunto, palazzo evacuato a Brusciano
Articolo successivo
Agguato a Cercola, 45enne ferito dopo spari
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996