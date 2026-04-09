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Agguato a Cercola, 45enne ferito dopo spari

Redazione1
di Redazione1

 

Cercola – Un ferito da arma da fuoco e molte domande ancora senza risposta. È questo il quadro emerso nelle ultime ore tra Napoli est e l’area vesuviana, dove un uomo di 45 anni si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania con una ferita al polso provocata da un colpo di pistola.

L’allarme è scattato immediatamente tra il personale sanitario, che ha segnalato il caso alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ponticelli, che hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e responsabilità.

Il 45enne, di origine ucraina, è stato ascoltato dagli investigatori. Ha raccontato di essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a Cercola, senza però riuscire a identificare chi abbia sparato. Una versione che, al momento, non consente di delineare con precisione il movente né il contesto dell’episodio.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei proiettili lo avrebbe colpito al polso, provocando una ferita che ha richiesto il ricovero. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno ora lavorando per raccogliere elementi utili, passando al setaccio la zona indicata e verificando la presenza di eventuali telecamere o testimoni. L’obiettivo è capire se si sia trattato di un agguato mirato oppure di un episodio legato ad altre dinamiche ancora da chiarire.

Il caso resta aperto e avvolto nel mistero. Nelle prossime ore potrebbero emergere dettagli decisivi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e risalire ai responsabili della sparatoria.

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