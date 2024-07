Parte ad Acerra la raccolta firme per il referendum abrogativo del “Rosatellum”

L’associazione “Ecologisti&Cittadini” avvierà, sostenendo il costituito Comitato referendario per la Rappresentanza “IO VOGLIO SCEGLIERE”, nei prossimi giorni la raccolta firme per l’abrogazione di alcune parti del Rosatellum, la discussa legge elettorale di Camera e Senato che impedisce agli elettori di scegliere direttamente i propri rappresentanti al Parlamento, l’istituzione fondamentale della nostra Democrazia rappresentativa.

Restituire ai cittadini il diritto costituzionale di scegliere direttamente i propri rappresentanti è una grande battaglia di civiltà e di democrazia, che stimolerebbe le affluenze al voto: in Italia sarebbe impossibile un esito come quello francese, in Francia non ci sono nominati, non c’è lo sbarramento, non si raccolgono le firme per le liste, non ci si può candidare in più territori e in listini bloccati.

Accanto ai referendum su autonomia differenziata e premierato annunciati in questi giorni, qualcuno dovrebbe ricordarsi che se è giusto eleggere direttamente il premier allora urge ancor di più eleggere direttamente di parlamentari, senza marchingegni che alterano la volontà degli elettori.

Fanno parte del Comitato Referendario, tra gli altri, Giorgio Benvenuto, Raffaele Bonanni, Elisabetta Trenta, Enzo Palumbo, Sergio Bagnasco, Marco Cappato, Giuseppe Gargani, Stefano Zamagni, Mario Staderini.

Sarà possibile firmare per i 4 quesiti referendari presso Casa Pensante, C.so Garibaldi n. 66 Acerra, il Comune di Acerra e la piattaforma “iovoglioscegliere.it” con Spid o Carta d’Identità elettronica.