Napoli, concerto dell’Accademia Internazionale Enrico Caruso per il Centenario Pucciniano

Accademia Internazionale Enrico Caruso

Centenario Pucciniano

Domus Ars, Via Santa Chiara 10 C

ore 20.00

L’Accademia Internazionale Enrico Caruso in occasione della scomparsa del compositore Giacomo Puccini (1924/2024) terrà un concerto in suo onore presso la Domus Ars sede della fondazione “Il Canto di Virgilio”, il 12 luglio ore 20.00, giorno della prima esecuzione della Messa di Gloria, opera sacra del giovane Puccini, per soli coro e orchestra. Coro e Orchestra dell’Accademia Internazionale Enrico Caruso diretti da Giuseppe Schirone, presidente fondatore della suddetta.

I cantanti solisti Mario Greco tenore e Daniele Schirone baritono, con l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Internazionale Enrico Caruso di Napoli diretta dal maestro Giuseppe Schirone, dedicheranno una serata ad Puccini sia sinfonica che liturgica, gettando le basi per un futuro anno di concerti dedicati a Puccini, alla musica e come sempre ad Enrico Caruso.

L’Accademia Internazionale Enrico Caruso celebra il centenario della scomparsa con un concerto commemorativo che presenta due sue opere significative:

Crisantemi – Elegia per archi SC65 (1890), originale per quartetto d’archi in versione orchestrale. Composta nel 1890 come elegia per quartetto d’archi in memoria del Duca di Savoia, è una composizione che dimostra la capacità di Puccini di esprimere profondi sentimenti attraverso la musica strumentale.

Messa di Gloria a quattro voci, per soli coro e orchestra SC 6 (1880). Esercizio compositivo per il diploma all’Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca. La composizione nasce da un Credo scritto precedentemente nel 1878. La prima esecuzione avvenne il 12 luglio del 1880. La non pubblicazione del manoscritto completo della messa fece sì che le prime esecuzioni furono dal 1952 in poi eseguite prima a Chicago e poi a Napoli di cui abbiamo un importante incisione dell’Orchestra Scarlatti della Rai di Napoli.

A.I.E.C. nasce nel 1996, da un’idea di Giuseppe Schirone, nel quartiere di San Giovanniello che ha visto i natali del grande tenore Enrico Caruso. L’Accademia offre percorsi formativi di alto perfezionamento musicale con i più importanti maestri del panorama musicale mondiale. Nel 2023 inaugura la Mostra Enrico Caruso, dove ospita una significativa collezione di vinili e cimeli del grande Tenore. Con l’Orchestra Sinfonica e il Coro Polifonico, è coinvolta in progetti e rassegne musicali.

Giuseppe Schirone è direttore d’orchestra, compositore, baritono e presidente fondatore dell’Accademia Internazionale Enrico Caruso.

Mario Greco è tenore, allievo del M. Schirone, attualmente collabora con i teatri più importanti del panorama europeo.

Daniele Schirone è sassofonista, baritono e direttore artistico dell’Accademia Internazionale Enrico Caruso.

Fabio Espasiano è pianista, compositore e direttore d’orchestra, dal 2024 è pianista di punta dell’Accademia.