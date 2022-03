Papa Francesco telefona a malato di tumore che voleva incontrarlo: la carrezza per la battaglia di Antonio

Antonio Alvigi è un professionista di 57 anni originario di Cicciano ricoverato già da qualche tempo al reparto di oncologia dell’Ospedale del Mare a causa di un tumore cerebrale.

Come riportato da Il Mattino, il sogno nel cassetto di Antonio era quello di conoscere papa Francesco ma purtroppo a causa della malattia ha dovuto accantonare il suo desiderio almeno momentaneamente. Si, perché il sogno di Antonio si è avverato: come ha raccontato la moglie Agnese, lo scorso sabato i due hanno ricevuto una telefonata a dir poco inaspettata proprio da Papa Francesco che ha subito chiesto notizie di Antonio e con parole dolci e ricche di conforto ha alleviato, seppur per poco, il dolorE di Antonio e della sua famiglia.

Malato da due anni, Antonio ora purtroppo è allettato e non parla più ma quando ha sentito la voce del Papa ha subito capito tutto: “Ha sorriso in silenzio e si è commosso” ha raccontato Agnese ancora incredula della telefonata ricevuta.

Mesi fa, grazie all’aiuto di una suora amica di famiglia, Antonio e la sua famiglia avevano invitato una lettera alla Santa Sede perché purtroppo non erano mai riusciti a recarsi a San Pietro, senza ricevere alcuna risposta. Quando però Agnese ha risposto a quel numero sconosciuto lo scorso sabato, dopo l’iniziale incredulità, in quella stanza di ospedale è scoppiata una gioia che nessuno credeva di poter vivere sul serio.

Nonostante le sofferenze causate dalla lunga malattia, la famiglia Alvigi ha vissuto un momento unico che non dimenticherà mai e che, forse, potrà anche solo per qualche istante spazzare via tutto il dolore per lasciare il posto ad un dolce sorriso.