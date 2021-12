Ottaviano, ritorna la tombolata natalizia online. Ecco quando si farà

Ad Ottaviano ritorna la tombolata online. Anche per questo Natale 2021. Dopo l’enorme successo dello scorso anno in cui è stato richiesto anche il bis, motivo per cui le serate sono state due, il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, insieme alla sua amministrazione, ha deciso di riproporre l’evento che lo scorso anno ha allietato i cittadini con risate e divertimento a non finire. Momenti di gioia che sono stati un sospiro di sollievo vista la tragica pandemia da Covid in cui ci trovavamo.

Anche quest’anno, dunque, è in arrivo la tombolata online ottavianese che sta pian piano diventando tradizione: “Abbiamo deciso di organizzare una tombolata online che potesse coinvolgere chi vive ad Ottaviano – scrive il primo cittadino Capasso – ma anche chi, pur sentendosi legato al nostro Territorio, vive altrove per ragioni di lavoro, studio. Quest’anno ci sono due grosse e importanti novità, che rendono l’iniziativa più interessante e coinvolgente. La tombolata sarà presentata da Nello Iorio, comico di Made in Sud, che allieterà la nostra serata, ricca di premi messi a disposizione dagli sponsor. Inoltre, coloro i quali allegheranno all’iscrizione uno scontrino di almeno 20 euro relativo ad acquisti effettuati in negozi con sede operativa in Ottaviano nel periodo 13-23 Dicembre 2021, parteciperanno ad un’ulteriore estrazione di premi. Viene, così, incentivata lo shopping nella nostra città, in modo da contribuire all’economia del territorio.”

Condivisione e comunicazione sono i temi principali della tombolata online all’insegna del divertimento attraverso il gioco natalizio più famoso al mondo. La tombolata si terrà il giorno 29 Dicembre alle ore 19, ci si potrà registrare non oltre il giorno 23 dicembre al seguente link: https://forms.gle/ydm4B3iM3FtjpR88A

Dopo la registrazione si riceverà una mail con le cartelle per poter partecipare alla tombolata e il link per la connessione che sarà attivo nel giorno predefinito.